Prik voor de jarige Joseph Torboli (93)

Jefke was zeer tevreden over de goede organisatie in het vaccinatiecentrum. De medewerkers waren heel vriendelijk en behulpzaam zodat alles vlot verliep. Samen met zijn vrouw Josephine Vanlessen (91) woont hij in een appartement in het gezellige Tongeren. Het koppel vierde onlangs in april ook hun 68ste huwelijksverjaardag.Na de vaccinatie werd Joseph door zijn kinderen Margo en Pietro op lekkere taart en een Dame Blanche getrakteerd in de nabijgelegen taverne van cc De Velinx.