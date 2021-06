Kinderen van XCL Stapsgewijs doen mee aan de kangoeroewedstrijd

Verschillende leerlingen uit verschillende klassen van XCL Stapsgewijs deden mee aan de jaarlijkse kangoeroewedstrijd. Dit is de wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd.

De kinderen worden bij deze wedstrijd uitgedaagd om moeilijke rekenvragen op te lossen, denkpuzzels te maken en logisch te redeneren. De deelnemers van het 4de leerjaar waren dan ook heel fier om hun diploma in ontvangst te nemen en poseerden graag even voor een foto. Ze hadden het dan ook supergoed gedaan. Als beloning voor hun inzet kregen ze een aantal leuke educatieve spelen die ze zeker en vast zullen gebruiken in de lessen.