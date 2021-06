Stokkemse smokkelmarkt start weer in zomervakantie

De Stokkemse smokkelmarkt is na meer dan 15 jaar een zomers begrip geworden in LImburg. Lang vooraleer het begrip 'staycation' uitgevonden werd, was en is voor velen de smokkelmarkt een stukje vakantie in eigen streek. Zeker dit jaar zal het de ontmoetingsplaats zijn waar vrienden elkaar voor het eerst kunnen treffen en het coronajaar achter zich laten.

Van de voorbije covid-periode werd gebruik gemaakt om de smokkelmarkt in een nieuw kleedje te steken. De markt komt nog meer in het centrum te staan en in plaats van een centraal podium komen er tal van straatacts. Ook het smokkelverhaal treedt sterker op de voorgrond. Smokkelen is van alle tijden. De smokkelmarkt speelt in op de verschillen in productaanbod en in prijs tussen België en Nederland. Een mengeling van marktkramers uit beide landen zorgt voor een gevarieerd aanbod waarin kaas, vis en streekbieren natuurlijk niet kunnen ontbreken.Dat er nog verschillen bestaan wordt bewezen door de wekelijkse volksverplaatsingen naar Duitse en Nederlandse warenhuizen.De smokkelmarkt rekent dit jaar op extra veel bezoekers. Niet enkel het ruime aanbod aan gezellige terrasjes maar ook de vele nieuwe toeristen die in het nieuwe Terhills Resort van Centerparcs verblijven, zullen de weg naar het historische Maasstadje vinden.Voor wie niet zo van drukte houdt, bestaat er steeds de mogelijkheid om een fijne wandeling te maken in de uitgestrekte Maasuiterwaarden. Konikspaarden, Gallowayrunderen en bevers zullen je vergezellen.De smokkelmarkt heeft plaats iedere zondag in juli en augustus tussen 9 en 14 uur in het historisch stadscentrum van Stokkem.