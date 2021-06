“Ik wil nergens spijt van hebben”: Nafi Thiam gaat voor haar tweede olympisch goud

Ze schittert in paars, ze schittert in geel tijdens onze exclusieve fotoshoot voor Billie. Maar er is geen kleur die Nafi Thiam beter staat dan goud. De 26-jarige Luikse is olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees kampioene in de zevenkamp. Als ze straks ook in Tokio triomfeert, wordt Thiam de eerste Belgische atleet van de voorbije honderd jaar die tweemaal individueel goud verovert op de Spelen. “En toch is die medaille geen dagelijkse obsessie”, bezweert ze.