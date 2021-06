Heidi Ferrer (50), schrijfster van ‘Dawson’s Creek’, overleden aan coronavirus

Heidi Ferrer (50), die in de jaren ‘90 meewerkte aan verschillende afleveringen van de populaire serie Dawson’s Creek, is eind mei overleden. De Amerikaanse kreeg dertien maanden geleden het coronavirus en bleef er langdurig mee kampen.

Ferrer, die in Kansas geboren werd, trok in de jaren ‘80 naar Los Angeles om haar acteercarrière te lanceren. Daar volgde ze acteerlessen aan de American Academy for Dramatic Arts. Maar enkele jaren later koos ze ervoor om scenario’s te schrijven. In 1999 schreef ze verschillende afleveringen voor de hitserie Dawson’s Creek, een Amerikaanse serie over Dawson Leery en zijn vrienden. In totaal werden er zes seizoenen van de serie gemaakt. Doorheen de jaren slaagde ze erin om heel wat scenario’s te verkopen, waaronder ook de film Princess die te zien was op ABC Family.

Ferrer hield het niet enkel bij films en series, ze had ook een blog: GirlToMom.com. Daarop deelde ze verhalen over het moederschap en over haar zoon die aan infantiele scoliose lijdt. Haar platform werd veel bezocht en in 2014 mocht ze tijdens de BlogHer Conference komen spreken over haar ervaring. Het leverde haar zelfs de National Hero Award op in 2010. Die prijs wordt gegeven aan mensen die zich inzetten op het veld en buitengewone dingen verwezenlijken.

Long Covid

Op diezelfde blog deelde Ferrer begin dit jaar ook nog haar eigen Covid-verhaal. Dertien maanden geleden kreeg de Amerikaanse Covid-19. Maar ondanks de genezing van corona, bleef ze kampen met ‘Long Covid’. Ze bleef kampen met pijn, vermoeidheid en griepachtige symptomen. In juni van vorig jaar werden die symptomen erger waardoor ze vaak in bed moest blijven. In haar laatste blogpost klonk Ferrer nog positief en hoopte ze dat de dokters haar zouden kunnen helpen.

Eind mei deelde haar man, Nick Guthe, op sociale media het nieuws dat Heidi Ferrer uit het leven was gestapt. “Mijn mooie engel Heidi is vannacht overleden na een strijd van 13 maanden. Ze was een fantastische moeder. Ze vocht tegen deze ziekte met dezelfde strijdlust als die waarmee ze leefde”, schreef hij. De pijn zou voor Ferrer te ondraaglijk geweest zijn, zeker toen haar toestaand de voorbije maanden bleef verergeren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.

(lto)