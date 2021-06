Marco Borsato en Leontine weer samen: “Maar we doen het nog voorzichtig aan”

Begin vorig jaar ging het koppel na 23 jaar uit elkaar, maar de laatste maanden waren er steeds meer aanwijzigingen dat een verzoening in de maak was. “We kennen elkaar al 25 jaar, alles is nieuw en anders, maar ook vertrouwd en veilig”, aldus Borsato. “Het is aan.” Van opnieuw samenwonen is voorlopig geen sprake.

(kmlo)