Centrum Binderveld vrijdagavond afgesloten voor wielerwedstrijd

Nieuwerkerken

Geen kermis in 2021 in Binderveld, maar wel een kermiskoers. Vrijdagavond 18 juni organiseert wielerclub WTC Nasser een wedstrijd voor dorpelingen. Tussen 20 en 21.45 uur wordt daarom het centrum van Binderveld afgesloten en is er een omleiding voor het doorgaand verkeer.