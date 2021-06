Sublieme Neymar in tranen na nieuwe demonstratie op Copa America: “Ik had dit nooit durven dromen”

Alex Sandro (12.) zorgde met een vroege goal voor de 1-0 ruststand. Na de pauze diepten Neymar (68.), Ribeiro (89.) en Richarlison (90.+3) de kloof verder uit.

Neymar schoot zijn 68e doelpunt voor de nationale ploeg binnen. De duurste voetballer ter wereld staat tweede op de topscorerslijst aller tijden van zijn land, met nu nog negen goals minder dan Pelé.

“Het is een enorme eer voor me om deel uit te maken van de Braziliaanse voetbalgeschiedenis”, zei een emotionele Neymar na de wedstrijd. “Om eerlijk te zijn, was het altijd mijn droom om voor Brazilië te spelen en dit shirt te mogen dragen. Ik had niet durven dromen dat ik zulke aantallen zou halen.”

In de andere wedstrijd in groep B kwamen Colombia en Venezuela in Goiânia niet tot scoren. Brazilië, dat opende met een 3-0 zege tegen Venezuela, voert de poule aan met zes punten uit twee wedstrijden, voor Colombia (4) en Venezuela (1). Peru en Ecuador speelden nog maar een wedstrijd en konden nog geen punten pakken. De top vier stoot door naar de kwartfinales.

De 47e editie van Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.