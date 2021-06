Tom Waes treft halfnaakte Linda De Mol aan tijdens opnames ‘Reizen Waes Nederland’

Dat krijg je dan, als je overal onaangekondigd gaat aanbellen. Tijdens de opnames van Reizen Waes: Nederland beproefden Tom Waes (52) en zijn ploeg hun geluk bij Linda De Mol (56). Zou de Nederlandse presentatrice thuis zijn? Ja, dat was ze. Alleen kreeg ze net een massage en droeg ze dus niet al te veel kleren toen ze de deur kwam opendoen.

“Ik schrok mezelf helemaal het lazarus”, schreef de presentatrice in het editoriaal van haar tijdschrift Linda. “En dan gaat het mis, dan begin ik domme dingen te doen. In dit geval ratelen: Hé Tom, nou ja zeg, sta jij zomaar ineens voor m’n deur. Wat leuk. Normaal zou ik je natuurlijk meteen binnenlaten, maar ik heb geen kleren aan en ik ben helemaal ingeolied, want ik word gemasseerd. Volgens de presentatrice kon Waes er alvast smakelijk om lachen. Dat worden interessante beelden, dit najaar. (dewo)