Er rijden vrijdagochtend geen treinen tussen Leuven en Landen (de spoorlijn Brussel-Leuven-Luik), “door een overstroming in de nabijheid van de sporen”. Dat meldt spoorwegmaatschappij NMBS op Twitter. “Er staat minstens één spoor onder water in Roosbeek”, preciseert spoornetbeheerder Infrabel. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren.