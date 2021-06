Pelt

Op de Noord-Zuidverbinding in Overpelt is veel verkeershinder na een zwaar ongeval vrijdag rond 5.30 uur in de richting van Nederland. Volgens de eerste berichten waren daar drie auto’s bij betrokken. Twee personen zouden zijn overleden, één slachtoffer raakte gewond. De Noord-Zuidverbinding is volledig afgesloten in beide richtingen.