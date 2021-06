Dat het zilver in plaats van goud op het BK tijdrijden woensdag een dreun was voor de Olympische Spelen, zei hij zelf. Remco Evenepoel is er evenwel de man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. Zijn olympische plan voor de laatste rechte lijn richting Tokio: van de hittekamer in Leuven over de cols van Livigno tot de bergen in Japan.