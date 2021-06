Europabeker

Niet alleen in het voetbal en basketbal wordt dezer dagen op Europees landenniveau gespeeld. Ook in de atletieksport komen de Europese landen tegen elkaar uit. België treedt dit weekend aan in de Europabeker, de First League, in het Roemeense Cluj Napoca. Met de stilaan incontournable Rani Rosius (AVT) en Babette Vandeput (ATLA) behoren twee Limburgers tot de nationale selectie.