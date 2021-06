Mysterieuze kwaal houdt Tim Wellens uit BK en Tour

BK IN WAREGEM & RONDE VAN FRANKRIJK

Zoek niet naar Tim Wellens gedurende het BK van zondag. En evenmin tijdens de Tour de France. Wellens is al enige weken op de sukkel met zijn gezondheid en voelt zich niet in staat voldoende diep te gaan tijdens zware inspanningen. Voor de 30-jarige Truienaar van Lotto Soudal is dit het tweede opeenvolgende jaar dat hij moet passen voor de Tour. Vorig jaar dwarsboomde een zware val op training Wellens’ Tourplannen.