Christian Eriksen prijst ploegmaats via WhatsApp: “Jullie waren ongelooflijk goed”

De Deense voetballer Christian Eriksen, die in het eerste duel op het Europees kampioenschap voetbal van zijn land werd getroffen door een hartstilstand, heeft zich onmiddellijk na de nederlaag tegen België via WhatsApp gemeld bij zijn teamgenoten. Daarin schreef hij dat de spelers “ongelooflijk goed” hadden gespeeld.

Dat vertelde de Deense aanvaller Martin Braithwaite, die in de slotminuten nog de lat raakte. “Christian stuurde ons kort na afloop een bericht”, zei de speler van Barcelona. “Ik ben het ook met hem eens. Zelf speel ik in Spanje misschien voor de beste club van de wereld, vandaag heb ik voor het beste team van de wereld gespeeld. Het is geweldig wat we vooral voor rust hebben laten zien. Jammer dat het niet tot een resultaat heeft geleid.”

Ook Romelu Lukaku sprak over Eriksen. “Ik heb hem vanmiddag nog gesproken en dat was best een grappig gesprek. We hadden het over het plan dat de Denen gemaakt hadden om mij af te stoppen. Ik ben God dankbaar dat Christian nog leeft, dat ze nu weten wat er is fout gelopen. Nu kijk ik uit naar zijn herstel.”