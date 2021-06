Deense bondscoach na nederlaag tegen België: “Ben zo trots op mijn team”

“Vandaag ben ik alleen teleurgesteld over het resultaat. Ik wist niet wat te verwachten van deze wedstrijd, maar ik ben zo trots op mijn team: de kwaliteit die ze getoond hebben, amper enkele dagen nadat ze bijna een van hun beste vrienden verloren zijn. Het is ongelooflijk, ze hebben het beste team in de wereld totaal gedomineerd. Ik heb zo veel respect voor mijn spelers en dat heb ik hen reeds gezegd. Bedankt ook aan iedereen voor alle steun die we gekregen hebben. Dat betekent erg veel voor ons. Christian gaat nog zware weken tegemoet, maar we zijn er voor hem. We gaan die Russen kloppen, dit EK is voor ons nog niet afgelopen. We waren klaar voor deze emotionele wedstrijd, zeker toen we het volkslied hoorden. We hebben die gigantische energie gebruikt die in het stadion aanwezig was. De spelers waren zeer sterk van in het begin”, aldus Hjulmand.

Een opvallend beeld na het laatste fluitsignaal: op het veld viel Hjulmand in de armen van Lukaku, ploegmaat van Eriksen bij Inter. “Lukaku heeft indruk gemaakt. Hij is een fantastische persoon en een goeie vriend van Eriksen. Hij vertelde me dat hij dankbaar was omdat we Christians leven gered hadden. Voetbal is een van de mooiste zaken ter wereld: het gaat over religies en grenzen heen. We voelen ons verbonden, behoren tot dezelfde voetbalfamilie.”

Martin Braithwaite speelde een uitstekende partij en zag in het slot nog een kopbal voor de 2-2 op de deklat belanden. Ook hij was onder de indruk van de omstandigheden. “We hebben getoond dat we mentaal sterk staan, dat we voor Eriksen en ons land wilden spelen en het hele stadion stond achter ons. Dat was erg speciaal en daar zijn we dankbaar voor. Ik ben trots een Deen te zijn en voor dit team te mogen spelen.”