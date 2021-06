Bondscoach Roberto Martinez na moeizame zege: “Test zoals we ze al lang niet meer gehad hebben”

LEES OOK. Drie conclusies van onze chef sport: “Belgen halen 11 juli alleen met beste ploeg”

Ondanks de moeilijke eerste helft was Martinez trots op de prestatie van zijn team. Vooral over de wedstrijdmentaliteit was hij zeer te spreken: “Ik ben zo trots op mijn spelers. Dit was een test zoals we ze al lang niet meer gehad hebben. De eerste twintig minuten leken we shell schocked. We konden niet doen wat we normaal doen. De Denen verdienen lof, want ze hebben zich uitstekend aangepast. Ze beletten ons om ons spel te spelen. Wij werden in de reactie gedwongen en hadden nooit echt controle. Denemarken liet andere ruimtes vrij dan normaal. Maar we hebben uitstekend gereageerd in de tweede helft. Je ziet hoe toegewijd dit team is. Ze geven alles om te winnen en spelen met veel vuur. Kevin De Bruyne zag na zijn invalbeurt ook uitstekend waar de ruimte lag.”

Over de volgende match tegen Finland wilde Martinez nog niet spreken. “Eerst deze overwinning vieren, daarna kunnen we over de volgende match spreken”, aldus de Spanjaard.