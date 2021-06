REACTIES. Lukaku spreekt duidelijke taal na felbevochten zege: “Eerste helft was dramatisch”

LEES OOK. Drie conclusies van onze chef sport: “Belgen halen 11 juli alleen met beste ploeg”

Romelu Lukaku wond er geen doekjes om in zijn analyse voor de televisiecamera’s van Sporza. “We waren dramatisch in de eerste helft, allemaal. De tweede helft was veel beter. Toen was er meer rust aan de bal en konden we meer creëren.”

“Het waren heel moeilijke omstandigheden om te spelen en we hebben niet de kwaliteit gebracht die we kunnen brengen”, stelde Lukaku. “De Denen speelden met veel inzet, en dan heb je ook nog dat publiek. Het was een goede test en we hebben die doorstaan. We hebben gewonnen in moeilijke omstandigheden. Vanaf nu gaat het leuk worden voor ons. Iedereen keert terug, iedereen komt op niveau, de trainer gaat nu keuzes moeten beginnen maken. Maar dat zal goed zijn voor onze ploeg.”

© AFP

Vertonghen: “Denen speelden anders dan we verwachtten”

Jan Vertonghen legde uit dat de Belgen het lastig hadden met het systeem van Denemarken. “In de vorige wedstrijden speelden ze in een 4-3-3 en dan neem je vooral dat systeem vooraf door.” Bondscoach Hjulmand koos echter voor een 3-4-3 en had dus een opstelling gespiegeld aan die van de Duivels in petto.

“Waarom we zo zwak waren? Ja euh, ze speelden een ander systeem dan we verwacht hadden”, legde Jan Vertonghen na de wedstrijd uit. “We hadden bovendien geen rust aan de bal, kwamen stappen te laat, als we de bal dan hadden dan verloren we hem te snel. We brachten veel te weinig in alle opzichten, zowel verdedigend als aanvallend als positiespel.”

“We wisten dat Denemarken over een sterk elftal beschikt. Dat hebben we in die vorige twee wedstrijden tegen hen ook gemerkt, ondanks dat we die wel hebben gewonnen. Ze speelden met hun hart, veel enthousiaster. We hebben daar te weinig tegenover gezet.”

Vertonghen kwam nog eens terug op het systeem van de Denen en was ook blij om KDB, Witsel en Hazard terug samen op het veld te zien. “We waren niet zozeer tactisch verrast, maar het is wel zo dat ze in de vorige wedstrijden een 4-3-3 speelden en dan neem je vooral dat systeem vooraf door. Dus het was verdedigend even aanpassen. Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel brengen een surplus aan kwaliteit. We voelen dat als ze er niet bij zijn. Het zijn ook geen nieuwe jongens he, ze horen al lang bij het team.”

© Pool via REUTERS

Thibaut Courtois: “We waren onszelf niet in eerste helft”

Ook Thibaut Courtois gaf toe dat het geen eenvoudige wedstrijd was voor de Rode Duivels. “De eerste helft was niet goed”, analyseerde Courtois voor de microfoon van Sporza. “We waren onszelf niet en kozen te snel voor de lange bal op Romelu. Als je dan zo vroeg op achterstand komt in deze sfeer, met Denen die heel fel starten, dan weet je dat een heel moeilijke helft tegemoet gaat. We zijn ook een paar keer goed weggekomen. In de rust hebben we dan bijgestuurd. Niet per se tactisch, Martinez gaf aan dat we ons eigen spel terug moesten spelen en vertelde ons waar de ruimte lag. Die hebben we in de tweede helft goed benut.”

Courtois was ook lyrisch over de sfeer in het Parken Stadion. “Fijn om deze match te winnen, want de sfeer was hier fantastisch. Daarom is het des te meer jammer dat we niet in Brussel kunnen spelen. Het had geweldig geweest om dit in eigen land te kunnen doen. We hebben nu onze eerste twee uitwedstrijden gewonnen, nu nog de derde tegen Finland en dan kunnen we met een positief gevoel naar de volgende ronde gaan.”