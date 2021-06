Denemarken zorgt voor huzarenstukje tegen Rode Duivels: goal Poulsen was op één na snelste ooit op EK

Het record staat al sinds 2004 op naam van Dmitri Kirichenko, die voor Rusland scoorde in hun laatste groepswedstrijd tegen Griekenland op Euro 2004. De Russen wonnen die wedstrijd uiteindelijk met 2-1. Griekenland stootte desondanks wel door en zou uiteindelijk voor een enorme verrassing zorgen door het toernooi te winnen.

Poulsens doelpunt tegen de Rode Duivels bekleedt sinds donderdag nipt de tweede plek. Voordien was die in handen van Robert Lewandowski. Hij scoorde na exact 100 seconden - één seconde later dan Poulsen - in de kwartfinale tegen Portugal op het EK van 2016. De wedstrijd eindigde op 1-1, Portugal stootte door nadat het de strafschoppenreeks won.