Hasselt

Het dagrecord van 33 graden op 17 juni 2002 is niet gebroken. De hoogste temperatuur in Limburg bleef donderdag steken op 31,5 graden. Wolkenvelden remden de opwarming wat af. Maar vrijdag gaan we wel de eerste hittegolf van de zomer 2021 kunnen bezegelen want het wordt weer boven de 30 graden.