Burgemeesters verbieden uitgestelde editie van Tomorrowland: “Mokerslag”

“De openbare gezondheid en de veiligheid van de festivalgangers, de buurtbewoners en iedereen die bij het festival betrokken is, stonden altijd al op de eerste plaats in Boom en Rumst”, zo zegt Jeroen Baert, burgemeester van Boom. “Grote evenementen in de gemeenten zijn alleen mogelijk als de burgemeesters daarvoor toelating geven. Hoewel de epidemiologische situatie verbetert, zou de organisatie van grote evenementen te hoge risico’s met zich mee brengen.”

“Een burgemeester heeft de persoonlijke, wettelijke en morele verplichting om de openbare rust, veiligheid en gezondheid te waarborgen”, zegt ook Jurgen Callaerts, burgemeester van Rumst. “Uit de adviezen die we kregen, blijkt dat het risico op ernstige verstoring van de openbare orde en de openbare gezondheid te groot is. Hoe jammer we het ook vinden voor de organisatie van Tomorrowland, we kunnen geen toelating geven om het festival hier in 2021 te laten doorgaan.”

Ministerieel besluit

De argumentatie zou onder meer zijn dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de Covid Safety Tickets niet ziet zitten.

“Wij hebben echter begrepen van de federale overheid dat beide argumenten erg snel opgelost zijn door de publicatie van een ministerieel besluit en de mogelijkheid door de identiteitscontrole door private security te laten uitvoeren”, zo stelt de organisatie van Tomorrowland in een reactie. “De federale overheid heeft ook duidelijk gezegd dat festivals - mits het strikt respecteren van extra maatregelen - kunnen plaatsvinden na 13 augustus. Dat zullen wij te allen tijde doen. Als Tomorrowland willen we in de eerste plaats een veilig festival organiseren en hebben we al meermaals aangegeven dat we altijd de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren.”

“Heel wrang”

De organisatoren zeggen nog dat de burgemeester van Boom heeft aangegeven dat ze tegen de beslissing naar de Raad van State kunnen trekken. “Een tweede jaar op rij geen Tomorrowland is sowieso een gigantische ramp voor ons bedrijf, voor de meer dan 1.500 betrokken leveranciers, de vele freelancers en onze duizenden medewerkers. Wij zijn nog steeds 100 procent klaar om alles organisatorisch zo professioneel mogelijk te organiseren. Na vijftien jaar intensieve samenwerking voelt dit heel wrang. Dit moeten we even laten bezinken, dan zullen we bekijken wat onze mogelijkheden zijn.”

De twee uitgestelde edities waren normaal gezien gepland in de weekends van 27 tot 29 augustus en van 3 tot 5 september.