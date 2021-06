Vital Borkelmans is niet langer bondscoach van Jordanië. Na de 1-0 nederlaag tegen Australië is het WK in Qatar niet langer haalbaar en dus besloot hij in overleg met de Jordaanse voetbalbond de samenwerking te beëindigen. Ook voor zijn assistenten Stephan Van der Heyden en Luc Nilis is het Jordaans avontuur voorbij.