Van Aert gretig voor Tour na hoogtestage: “Kan niet wachten om weer rugnummer op te spelden”

De Tour de France begint volgende week zaterdag in Brest, ook voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma bereidde zich de voorbije weken in het hooggebergte voor op de drieweekse ronde. “Eindelijk klaar met trainen! Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden”, klinkt het gretig op zijn persoonlijke Strava-account. Van Aert beëindigde zijn hoogtestage overigens door een ‘Local Legend’-badge te veroveren in Tignes.