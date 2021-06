Will Smith deelt grappige beelden van zijn comeback in de fitness

De Amerikaanse acteur Will Smith (52) is door het dolle heen, want ook in de Verenigde Staten zijn de fitnsesscenters weer open. Alleen … door de lange pauze weet de ster precies niet meer wat hij moet doen met de toestellen in de sportschool. Althans, dat doet hij uitschijnen in een grappig filmpje op Instagram.

Midden in de coronacrisis postte Will Smith soms foto’s van zichzelf in een iets andere gedaante. Hij heeft tijdens de pandemie namelijk een buikje gekweekt omdat hij minder actief kon zijn. Nu de sportscholen weer open zijn, kan hij zichzelf weer helemaal laten gaan om zijn spieren weer te trainen.

En zo geschiedde. Dat bewijst de acteur in een video op zijn Instagrampagina. De training op zich verloopt echter op alternatieve wijze. Smith schommelt in een sportelastiek en doet armoefeningen op een toestel dat eigenlijk is ontworpen om de beenspieren te stimuleren en vice versa. “Proberen te onthouden hoe je de sportschool moet gebruiken na quarantaine”, schreef de Fresh prince-ster er bij wijze van grapje bij.

Smith is vastberaden om zijn coronakilo’s eraf te krijgen. In mei zei hij nog dat hij in “nog nooit zo weinig in vorm was geweest”. Bij een foto in ontbloot bovenlijf gaf hij meer uitleg. “Dit is het lichaam dat me door een hele pandemie heeft gedragen en talloze dagen door de voorraadkast heeft lopen grazen. Ik hou van dit lichaam, maar ik wil me beter voelen. Geen muffins meer om middernacht, ik zal straks in topvorm zijn.”

