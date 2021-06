Wie test nodig heeft om te reizen kan vanaf 12 juli mogelijk ook in de apotheek terecht

Wie komende zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om één van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, zal vanaf 12 juli ook in de apotheek terechtkunnen voor een snelle antigeentest. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag aangekondigd in de Kamer.

Wie de komende zomer wil reizen, maar nog niet volledig gevaccineerd is, heeft recht op twee gratis PCR-coronatesten. Een recent negatief testresultaat is op het Europees digitaal coronacertificaat, waarmee reizen in de Europese Unie mogelijk wordt gemaakt, evenwaardig aan een volledige vaccinatie.

Maar de vrees bestaat dat de testcentra en laboratoria de komende maanden overspoeld zullen worden met werk. Bovendien zal mogelijk niet iedereen tijdig een test laten afnemen om nog voor het vertrek resultaat te hebben.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt samen met het coronacommissariaat en in overleg met de sector aan een verhoging van de afname- en analysecapaciteit, antwoordde hij donderdagmiddag op vragen in de Kamer. Maar daarnaast maakt de regering het ook mogelijk voor apothekers om snelle antigeentesten af te nemen in hun apotheek. Dat zal vanaf 12 juli kunnen, maar de testen worden niet gratis en voor de apothekers wordt het een vrijwillig systeem, benadrukte Vandenbroucke. De Vooruit-minister hoopt dat 15 tot 25 procent van de apothekers zal mee stappen in het verhaal.

Om antigeentesten af te nemen in de apotheek is een basisopleiding en een aparte, goed geventileerde ruimte nodig. Apothekers moeten het resultaat ook meteen kunnen registreren bij gezondheidsinstituut Sciensano, zodat dat ook onmiddellijk op het coronacertificaat verschijnt.