Jonas zet Agnetencollege wiskundig op de kaart

“Jonas Koolen is de eerste leerling van onze school die voor deze olympiade in de finale geraakt is”, vertellen leerkrachten wiskunde Nicole Catteeuw en Lisette Loos. “Dit op zich is al een uitzonderlijk resultaat, maar Jonas behaalde ook nog eens een bronzen medaille! Hiermee heeft hij zichzelf en onze school op de ‘wiskunde-kaart’ gezet!”