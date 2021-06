Donderdag Duiveltjesdag in De Zeppelin in Donk

Vrije basisschool De Zeppelin van Donk (Herk-de-Stad) staat vandaag, donderdag, helemaal in het teken van de Rode Duivels. Dat gebeurt in het vooruitzicht van de partij van de Rode Duivels op het EK tegen Denemarken.

“Wij houden vandaag duiveltjesdag”, zegt directeur Katrien Robijns. “De kinderen zijn vandaag in de outfit van de Rode Duivels naar school gekomen en attributen om de Duivels aan te moedigen hebben ze ook meegebracht: vlaggen, sjaals, hoeden, zonnebrillen.” De school was dan ook omgetoverd in een zee van rood. LW