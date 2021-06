Derde persoon in België overleden na inenting met AstraZeneca

Er is in ons land een derde overlijden vastgesteld dat in verband wordt gebracht met een inenting met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat blijkt donderdag uit de wekelijkse stand van zaken over het aantal bijwerkingen die door het FAGG wordt bijgehouden. Daarmee worden nu in het totaal vier overlijdens gelinkt aan een inenting met een coronavaccin.

Het overlijden kwam er na een geval van het trombose en trombocytopenie-syndroom (TTS), een combinatie van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes. Eerder werden al twee andere overlijdens in ons land gelinkt aan een vaccinatie met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. In het eerste geval was er sprake van capillair leksyndroom, een zeer zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door lekkage van vocht uit bloedvaten wat leidt tot zwelling van weefsel en daling van de bloeddruk. In het andere geval gaat het om immuun trombocytopenie, waarbij patiënten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes.

Ook na inenting met het Johnson & Johnson-vaccin overleed een persoon aan de gevolgen van TTS.

Het FAGG onderstreept dat in de vier gevallen “het oorzakelijk verband met het vaccin waarschijnlijk wordt geacht”. “Dat wil nog altijd niet zeggen dat het vaccin 100 procent zeker de oorzaak is. Het zal nog steeds gaan om een samenloop van omstandigheden”, benadrukt Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG.

Voor beide vaccins op basis van een adenovirus voerde ons land eerder al een leeftijdslimiet in. Allebei worden ze enkel nog toegediend aan volwassenen vanaf 41 jaar. Vlaanderen laat sinds begin deze week wel een opening voor jongeren die vrijwillig voor het vaccin van Johnson & Johnson kunnen kiezen.

In het eerste geval was er sprake van capillair leksyndroom, een zeer zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door lekkage van vocht uit bloedvaten wat leidt tot zwelling van weefsel en daling van de bloeddruk. In het andere geval gaat het om immuun trombocytopenie, waarbij patiënten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes.

Ook na inenting met het Johnson & Johnson-vaccin overleed een persoon aan de gevolgen van TTS.