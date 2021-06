Genkse rapper met Turkse roots wil doorbreken in Turkije. — © TV Limburg

Kamo, een 24-jarige rapper met Turkse roots, heeft grootste plannen. Hij tekende een contract bij het Limburgse platenlabel Wanted Music van onze nationale doelman Thibaut Courtois en wil vanuit België, Turkije veroveren. In zijn teksten mixt hij Nederlands en Turks en dat kan volgens hem zowel in Turkije als in België aanslaan.