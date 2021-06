Mantelzorgers stonden er tijdens coronacrisis vaak alleen voor. "Ze verdienen meer respect"

Het was een zwaar jaar voor mantelzorgers. Door de coronacrisis en de beperkende bezoekmaatregelen in assistentiehuizen of woonzorgcentra, stonden ze er vaak helemaal alleen voor. Om de mantelzorgers te ondersteunen en ook eens voor hen te zorgen, lanceert vzw Ferm nu een oproep voor de Appelbabbel. "Neem even de tijd om langs te gaan bij een mantelzorger, en luister ook eens naar hun verhaal," klinkt het.