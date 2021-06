Paul Kerkhofs wint Herman Dessersprijs als Limburgse ondernemer van het jaar

Paul Kerkhofs van de Peltse groep APK heeft de Ondernemersprijs Herman Dessers gewonnen. Het is een trofee die werkgeversorganisatie Voka uitreikt aan een ondernemer of instelling die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft ten voordele van Limburg. Kerkhofs is met APK innovatief in infrastructuur zoals wegenbouw en het leggen van telecom. Een sector die gezien werd als de veroorzaker van hinder, heeft hij hip gemaakt.