De concentraties van nikkel, chroom en mangaan in Genk blijven de hoogste van het Vlaamse meetnet, zo maakt de stuurgroep leefmilieukwaliteit Genk-Zuid donderdag bekend. Het gezondheidsrisico door de aanwezigheid van zware metalen in de omgevingslucht blijkt het hoogst in de nabijgelegen woonzones ten noordoosten van de industriezone Genk-Zuid.