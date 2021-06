FC Barcelona stelt nieuw truitje voor, met opvallende broek (maar waar is Messi?)

Het EK is pas begonnen, maar FC Barcelona vond het hoog tijd om het nieuwe shirt voor het komende voetbalseizoen aan te kondigen. Een shirt in de traditionele kleuren, maar met een opvallend motief. Zeker als je naar de broek kijkt.

De grote vraag: waar is Lionel Messi? De Argentijn is voorlopig niet te zien in het nieuwe truitje, in tegenstelling tot onder anderen Frenkie de Jong, Sergio Agüero en Antoine Griezmann. Zoals bekend loopt het contract van Messi eind deze maand af en is het vooralsnog verre van zeker dat de clublegende bij Barcelona blijft.

Voorzitter Joan Laporte liet in een statement wel het volgende weten. “De voetbalschoenen van Leo zullen in Camp Nou blijven. Hij wil niet vertrekken. Ik verwacht dan ook geen ‘nee’. Al is het allemaal niet gemakkelijk.”

