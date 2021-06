Sergio Ramos barst in tranen uit bij afscheid van Real Madrid: “Het was onvermijdelijk dat ik emotioneel zou worden”

LEES OOK. Principes, een grillige relatie met de voorzitter en een record dat hem afleidde: hoe Real Madrid en icoon Sergio Ramos uit elkaar dreven

“De tijd is gekomen om afscheid te nemen van Real Madrid. Het is één van de moeilijkste momenten van mijn leven”, kreeg de aanvoerder er nog net uit voordat de emoties hem te veel werden.

Na een applaus van de voltallige persruimte, waar ook zijn voltallige familie aanwezig was en de 22 trofeeën die hij met de club gewonnen heeft uitgestald stonden, herpakte de beenharde verdediger zich. “Dat ik emotioneel zou raken was onvermijdelijk. Ik had zo graag afscheid genomen in het stadion, in het Santiago Bernabéu, dat ik dankzij Real Madrid altijd in mijn hart zal dragen. Een prachtige, unieke fase in mijn leven is bij deze afgesloten.”

Sergio Ramos benadrukte wel dat hij nog ambitie heeft. PSG, Manchester City en Manchester United worden al genoemd als mogelijke nieuwe werkgever. “Ik hoop dat ik mijn beste niveau nog jaren kan laten zien en nog nieuwe titels aan mijn palmares zal kunnen toevoegen. Dit is geen afscheid maar een ‘tot ziens’, want ik kom hier zeker nog terug.” Op Twitter bedankte Rode Duivel en doelman van Real Madrid Thibaut Courtois hem. “Bedankt voor je voorbeeld en je inzet. Je bent een legende van Real Madrid en het voetbal. Ik wens je het beste, kapitein!”

Ereteken

Ook voorzitter Florentino Pérez speechte ter ere van Sergio Ramos. “Je zult voor altijd één van de grote kapiteins van deze club zijn”, zei hij. “Dit is geen makkelijke dag omdat je een heel speciaal iemand bent geweest voor mij en omdat jij en ik samen door de geschiedenis van Real Madrid hebben geleefd en geleden. Ik hoop dat je gelukkig bent en dat je weet dat dit altijd je thuis zal zijn. Een legende zoals jij zal altijd één van de grote ambassadeurs van Madrid zijn.”

Na afloop van de persconferentie speldde Pérez Sergio Ramos nog een ereteken op.

De iconische verdediger speelde 16 jaar voor Real Madrid en won daarin vijf keer de titel, vier keer de Champions League en twee keer de beker. Zijn contract loopt af op 30 juni nadat gesprekken om zijn verbintenis te verlengen op niets waren uitgedraaid. Waar de 180-voudige Spaanse international zijn carrière verderzet, is nog niet bekend.

