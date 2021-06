China lanceert voor het eerst bemande missie naar eigen ruimtestation

China heeft donderdag de eerste drie bewoners naar zijn eerste echte ruimtestation gebracht. Ze zijn om 09.54 uur Belgische tijd met het ruimtevoertuig Shenzhou-12 aangekomen. De drie ‘taikonauten’ blijven drie maanden in het ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis). Nog nooit zijn Chinezen zo lang aan een stuk in de ruimte geweest. De vlucht werd geleid door Nie Haisheng (56) voor wie het de derde ruimtevlucht is. Hij is in gezelschap van Liu Boming (54) en Tang Hongbo (45).