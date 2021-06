Consumptiecheques en coronapremie ‘vernieuwd’: wat kan je ermee doen en hoeveel krijg je?

De Ministerraad heeft zopas beslist om de mogelijkheden van de bestaande consumptiecheques en de coronapremie, zoals beslist in het loonakkoord, uit te breiden. Zo wordt onder meer de levensduur van zo’n cheque verlengd en kan je hem binnenkort ook uitgeven in je favoriete schoonheidssalon of zelfs een rijschool. Maar heb ik recht op zo’n coronapremie? En hoeveel zal die dan bedragen?

Wat is een consumptiecheque?

“De consumptiecheque werd vorige zomer in het leven geroepen door de federale overheid om bedrijven de mogelijkheid te geven om hun werknemers op een fiscaal vriendelijke manier te belonen voor het harde werk tijdens de coronacrisis”, zegt Geert Vermeir, juridisch expert bij HR-dienstverlener SD Worx. “In het recente loonakkoord, beslist door de regering nadat het overleg tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers afsprong, wordt de consumptiecheque opnieuw vermeld als coronapremie.” Concreet krijgen de werkgevers de mogelijkheid om werknemers te belonen met een coronapremie in de vorm van consumptiecheques met een maximale waarde van 500 euro. “Vorige zomer was het maximumbedrag vastgesteld op 300 euro.”

Wie heeft recht op zo’n consumptiecheque?

Werkgevers zijn niet verplicht om werknemers een premie toe te kennen. “Inmiddels gaven al 19.000 bedrijven consumptiecheques aan hun werknemers”, zegt VIA, Vouchers Issuers Association. De sectoren die afgelopen jaar de meeste consumptiecheques toekenden, waren de industrie, groot- en detailhandel, logistiek en transport, gevolgd door een cluster van dienstensectoren zoals ICT/communicatie, financiële diensten en gezondheidszorg.

Alleen wie in loondienst werkt, kan van de coronapremie genieten. Zelfstandigen, vrije beroepers, gepensioneerden of werklozen en zieken die een uitkering krijgen, krijgen deze consumptiecheques niet.

Hoe wordt bepaald hoeveel ik krijg?

Ook dat mogen de bedrijven zelf beslissen. “In het akkoord staat dat bedrijven die “goed” presteerden de consumptiecheques kunnen aanbieden aan hun werknemers, maar die “goed” werd niet concreet gedefinieerd”, zegt Vermeir. “Het is niet omdat je weet dat het bedrijf waar je werkt dertig procent winst maakt, dat je de premie sowieso krijgt. Het is aan de sociale partners in de sectoren of aan de bedrijven zelf om te beslissen of de cijfers zo’n premie toelaten en of ze die effectief gaan uitreiken.”

Wat wel zeker is: de coronapremie zal maximaal 500 euro bedragen en de werknemer zal daarop geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet betalen. De werkgever betaalt wel een beperkte sociale bijdrage van 16,5 procent. “Bij het eerste rondje consumptiecheques, tussen juli en begin december 2020, gaven bedrijven gemiddeld 212 euro aan cheques uit per werknemer”, zegt SD Worx. Toen kon er wel maximaal 300 euro uitgereikt worden.” VIA voegt daaraan toe dat inmiddels 740.000 begunstigden al consumptiecheques mochten ontvangen.

Het is de bedoeling dat de coronapremies in de loop van 2021 hun weg vinden naar de werknemers en dat de cheques opnieuw een vervaldatum meekrijgen, tot het einde van 2022.

Waar kan ik de consumptiecheques uitgeven en wat kan ik ermee kopen?

De consumptiecheques die vorig jaar uitgegeven werden, kon je tot nu toe alleen uitgeven in de horeca- en cultuursector, kleinhandelszaken en sportverenigingen, als deze aan een resem voorwaarden voldeden. Dinsdagavond besliste de Ministerraad om het toepassingsgebied van de consumptiecheques uit te breiden. Vanaf 1 augustus kunnen de cheques ook besteed worden in alle winkels, alsook in schoonheidssalons, rijscholen enz.

Ook zou er werk gemaakt worden van een algemene digitalisering van de consumptiecheques: papieren cheques zijn minder gebruiksvriendelijk en gaan vaak verloren.

Ik heb nog consumptiecheques van vorig jaar en ze vervallen bijna: kan ik de termijn verlengen?

De consumptiecheques van vorig jaar waren aanvankelijk geldig tot juni 2021, deze maand dus. Maar diezelfde Ministerraad besliste dat zowel de reeds uitgegeven cheques als de nieuwe coronapremies geldig zullen zijn tot en met december 2022. Bij elektronische cheques gebeurt die verlenging automatisch, heb je de papieren versie dan dien je geen rekening meer te houden met de originele vervaldatum op de cheque.

Heb je je consumptiecheques dan nog niet uitgegeven? Dan zijn ze onherroepelijk verloren. De geldigheidsduur van consumptiecheques ligt vast in een Koninklijk Besluit en kan niet gewijzigd worden. Ook kunnen ze niet omgeruild worden tegen geld. “Wij moedigen de ontvangers van consumptiecheques aan om ze uit te geven, om zo een duwtje in de rug te geven aan degenen die tijdens de coronacrisis het meest geleden hebben”, besluit VIA.