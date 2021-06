“Het is dankzij de inzet van zovelen dat ik en heel veel anderen ingeënt zijn”, zegt Kitir. “Daar ben ik blij om. Het gaat gelukkig de goede kant op met de strijd tegen de pandemie in ons land. De cijfers dalen en we kunnen er weer naar uitkijken om mekaar vast te pakken en ons normale leven op te nemen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Want we zijn pas veilig als iedereen veilig is.” Meryame Kitir wijst daarmee erop dat de vaccinatieongelijkheid in de wereld nog erg groot is. “Zolang we niet alles gebruiken wat mogelijk is verslaan we deze pandemie niet”, gaat Kitir verder. “Minder dan de helft van de wereldwijde productiecapaciteit wordt vandaag benut. En als we iedereen in de wereld gevaccineerd willen krijgen is er meer productie nodig.”