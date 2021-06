Deze merken vieren mee met Pride Month: “Het blijft heel belangrijk dat erover gesproken wordt”

In Hongarije werd dinsdag een wet goedgekeurd die voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit verbiedt. Intussentijd viert een groot deel van de rest van de wereld Pride Month, want juni is de maand waarin jezelf accepteren – ongeacht je geaardheid – meer in de kijker wordt geplaatst. Ook door modemerken, die anno 2021 zelfs hele collecties aan het thema wijden.

Collecties voor Pride Month: is het een commerciële tendens, of komen ze vooral voort uit oprecht engagement? “Vroeger werden sommige merken met een pride-collectie soms beschuldigd van winstbejag, maar dat is veranderd. Er is een goede reflex gekomen van de labels die zo’n lijn lanceren: ze zetten zich tegelijk in voor een goed doel, gelinkt aan holebirechten. Zo doneert C&A aan het Riccardo Simonetti Initiative en bij Essentiel gaat de opbrengst naar de ondersteuning van de Antwerp Pride”, zegt stylist Jody Van Geert.

“Het zet merken uiteraard in een goed daglicht, maar deze collecties zijn zelden de grote money makers van het seizoen. Ze zijn een belangrijk onderdeel in de dialoog over LGBQT-rechten, want iedereen zou deze rechten moeten hebben. Een paar jaar geleden introduceerde modehuis Burberry een collectie met regenboogvlag om de aandacht te vestigen op gelijke rechten. In Dubai werden die beelden niet getoond. Ook de recent goedgekeurde wet in Hongarije bewijst dat het heel belangrijk is en blijft dat de gemeenschap in de aandacht komt en erover gesproken wordt.”

Zo schenk je aandacht aan Pride Month met je outfit:

T-shirt voor iedereen

Het is belangrijk om te weten hoe je iedereen van elk gender en non-binaire personen aanspreekt. En vooral dat we allemaal samen ‘wij’ zijn. Levi’s zet het voor alle duidelijkheid op een T-shirt. 29,95 euro.

Regenboogbandje

Tim Cook, CEO van Apple, is zelf homoseksueel en lanceerde naar aanleiding van Pride Month dit horlogebandje in de regenboogkleuren. 99 euro.

Subtiel op de schoen

Stoere stappers met kleurrijke stiksels en een regenboog op de zijkanten om door het leven te gaan op jouw ritme, zij aan zij met de LGBTQ-gemeenschap. Dr. Martens, 159,95 euro.

Liefdevol statement

Een krachtige boodschap op een shirt in de modekleur van het moment, want de liefde sluit niemand uit. C&A, 9,99 euro.

Alle ruimte om jezelf te zijn

De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA benadrukt met een T-shirt en een tas dat inclusiviteit zich niet beperkt tot de aarde, ook in de ruimte is iedereen welkom. Voor het setje, 39 euro.

Voor een pride walk

Deze uniseks sneaker staat helemaal in het teken van het plezier dat je ervaart in het vinden van jouw pride. Converse, 110 euro.

