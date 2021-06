LIVE. Koning Filip moedigt Duivels aan in Denemarken, dit zijn de verwachte opstellingen

Onze chef Sport snuift de sfeer op in Denemarken. — © Kristof Liberloo

Tegen een getormenteerd Denemarken gaan de Rode Duivels vanavond op zoek naar een tweede opeenvolgende zege op dit EK. Winst betekent dat de Rode Duivels op de laatste speeldag tegen Finland genoeg hebben aan een gelijkspel om als groepswinnaar de tweede ronde in Sevilla af te werken. Sommigen opperen dat een tweede plaats beter zou zijn om Frankrijk, als het zijn groep wint, in de halve finale te vermijden. Maar eerst vanavond maar winnen, best. Volg de wedstrijd hier live!