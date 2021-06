We denken vaak dat verliefdheid iets is wat ons “overkomt”, dat er een hogere macht is die bepaalt voor wie we vallen. Maar er zit ook een persoonlijk scenario aan vast. Hoe dat eruit ziet, bepaalt je relatiekansen en je relatie zelf: doe hier de test met onze relatie-experte Rika Ponnet.

(Rika Ponnet)