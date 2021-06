Doorgang Pleinstraat naar bedrijventerrein de Waerde alleen nog open voor fietsers

De doorgang van de Pleinstraat naar het bedrijventerrein De Waerde in Zonhoven is voortaan alleen nog open voor fietsers. Op die manier wil de gemeente het sluikverkeer in de Pleinstraat tegen gaan.

“We zijn hiermee vooral ingegaan op de vraag van talrijke buurtbewoners,” laat burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) weten. “Zij ondervonden overlast van zwaar vrachtverkeer in hun buurt. Vrachtwagens gebruikten de route om naar de KMO-zone te rijden, wat uiteraard niet de bedoeling is. Door de afsluiting houden we het zwaar verkeer uit de Pleinstraat en zorgen we voor minder sluipverkeer.” Arbeiders hebben het kruispunt afgelopen week aangepast.

“Daarnaast hebben we gezorgd dat er voor fietsers en voetgangers een doorgang tussen de Pleinstraat en Industrieweg blijft. In het najaar gaan we het geheel nog vergroenen met aanplanting van bomen en struiken,” belooft schepen van openbare werken Johan Schraepen (Open VLD).

TR