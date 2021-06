A l in september 2017 was duidelijk dat er PFOS-­gezondheidsrisico’s waren in Zwijn­drecht. Niet alleen bij Lantis en OVAM, maar ook bij de bevoegde politici in de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur. Dat blijkt uit mailverkeer tussen beide partijen, melden VRT NWS en De Tijd donderdag. Toch bleef de geplande communicatie aan de inwoners uit.