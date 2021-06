Dit is de verwachte opstelling van de Rode Duivels tegen Denemarken

Eddy Pepels uit Bocholt is verzorger bij de Rode Duivels: “Iedereen is fit, Witsel en De Bruyne klaar om te spelen” — © TV Limburg

De Rode Duivels trainden een laatste keer met 25 in het Parken Stadion. Dat betekent dat alleen de onfortuinlijke Castagne afwezig was. Die zien we op dit toernooi in principe niet meer terug.

Kevin De Bruyne en vooral Axel Witsel mogen hopen op speelminuten, maar komen zeker niet aan de aftrap. Eden Hazard moet er ook niet op rekenen. Na tien minuten tegen Kroatië en twintig tegen Rusland is het de bedoeling om de aanvoerder meer speelminuten te geven, maar het discours van de bondscoach wees er de afgelopen dagen op dat dit niet vanaf de aftrap zal zijn. “Ze zijn allemaal klaar om te spelen, maar we moeten ze rustig integreren, niets overhaasten”, aldus Martinez. Lees: De Bruyne, Witsel en Eden Hazard moeten klaar zijn voor de tweede ronde. Het zou de bondscoach overigens goed uitkomen dat de derde wedstrijd tegen Finland niet meer op leven en dood is. Dan kan hij de drie aan de aftrap brengen.

Over zijn basiself wilde Martinez niets zeggen, behalve: “Als Vertonghen geen reactie ondervindt van zijn enkel na de training, kan hij spelen.” Zo lijkt het erop dat Martinez voor dezelfde elf als tegen Rusland zal kiezen. Maar de bondscoach durft te verrassen. Boyata kan uit de ploeg verdwijnen ten voordele van Denayer, die in de Nations League twee keer tegen Denemarken speelde (0-2 en 4-2- winst) en in Kopenhagen zelfs de 0-1 scoorde. Thorgan Hazard kan in de weegschaal liggen met Chadli als Martinez van zijn wingback verwacht om centraal mee het middenveld te gaan steunen. Mertens won voor de eerste wedstrijd het pleit van Doku. Is dat weer zo? De bondscoach maakt maximaal twee uur voor de aftrap zijn team, dat in het wit zal spelen, bekend.

Verwachte opstelling Denemarken:

Schmeichel; Kjaer, Christensen, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Wind - Poulsen, Braithwaite

Verwachte opstelling Rode Duivels:

Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Carrasco

(lvdw)