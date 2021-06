Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond laat unaniem ingestemd met de oprichting van een onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. In het actualiteitsdebat dat aan de stemming voorafging, was snel duidelijk dat zowel de meerderheidspartijen als de oppositie voorstander is voor de oprichting van een onderzoekscommissie.