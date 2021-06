Christophe Cleiren en zijn gezin: een brok , maar donderdagavond is de Limburger in Hasselt om te supporteren voor de Duivels. — © RR

Kopenhagen

Als één man achter Christian. De 25.000 Denen in het stadion van Kopenhagen zullen hun team fanatieker dan ooit aanmoedigen in hun wedstrijd tegen de Rode Duivels. “Zo fanatiek dat ik in Hasselt ga kijken”, zegt Christophe Cleiren, een Limburgse Deen.