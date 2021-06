Braithwaite in duel met Jere Uronen tijdens de wedstrijd tegen Finland. — © AFP

EURO 2020

De Rode Duivels spelen tegen Denemarken hun tweede groepswedstrijd op dit EK. Wat moet u over onze tegenstander weten? We vroegen gouden raad aan Thomas Rasmussen (44), die als jonge twintiger drie seizoenen voor STVV speelde. Intussen werkt hij voor een Deens management dat onder andere Paul Onuachu en Joachim Maehle in de portefeuille heeft.