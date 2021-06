Brutale gibbon duwt nietsvermoedende schildpadden in vijver

Goddard, Kansas, Verenigde Staten

De tweejarige gibbon Manny plaagt graag de schildpadden die bij hem in het Tanganyika Wildlife Park wonen. Hij houdt er van om ze onverwacht een duwtje te geven zodat ze terug in de vijver belanden. De aap wordt door zijn verzorgers in de dierentuin omschreven als een “kleine onruststoker”. Ook zijn vader is regelmatig het slachtoffer van zijn plagerijen, volgens hen.