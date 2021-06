Heers

Nog geen vakantieplannen voor de zomer? Wie liever in de buurt blijft, een beperkt budget heeft én het niet erg vindt om zijn handen vuil te maken, kan terecht op het wijndomein Marsnil in Heers. In ruil voor hulp op de wijngaard krijg je er kost en inwoon, inclusief een vleugje Toscaans vakantiegevoel.