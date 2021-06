Bezoekers Beekse Bergen getuigen over zware brand: “Je hoorde een gasfles ontploffen”

In het Nederlandse vakantie- en safaripark Beekse Bergen brak woensdagochtend een zware brand uit in het hoofdgebouw, waar onder andere het zwembad en restaurant zit. De vlammen zijn intussen onder controle, maar het gebouw is volledig verwoest. Bezoekers van het park zijn in shock door de gebeurtenissen. “Je hoorde een gasfles ontploffen”, vertelde een Nederlandse vrouw aan De Telegraaf. “Als de wind deze kant had opgestaan… Met je caravan ben je niet heel snel weg.”