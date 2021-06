Donderdag kleurt ons land voor het eerst sinds lang weer oranje op de Europese coronakaart. Goed nieuws uiteraard, maar met de zomervakantie in aantocht houden de meesten toch vooral de kleur van hun reisbestemming in de gaten. Worden ook grote delen van Spanje en Frankrijk morgen oranje? En is het nu echt veilig om op reis te gaan?